Musica e letteratura | Nuvibes in concerto al Foyer Café

Il 10 aprile alle 21:00, presso il Foyer Café di Salerno, si svolgerà un concerto dei Nuvibes. La serata prevede una performance che combina musica dal vivo e letture di testi narrativi. L'evento si svolgerà negli spazi del locale, offrendo un'esperienza che unisce due forme artistiche. La partecipazione è aperta al pubblico e l'ingresso è gratuito.

I Nuvibes portano il loro progetto dal vivo a Salerno. L'appuntamento è fissato per il 10 aprile alle ore 21:00 negli spazi del Foyer Café, dove andrà in scena una performance concepita per affiancare l'esibizione musicale alla lettura di testi narrativi. Sul palco salirà il quartetto composto da Angela Santoro alla voce e Massimo Santoro alla chitarra; la sezione strumentale è completata dalla presenza di Giovanni Linguadoca al sax e di Emilio Melfi alla batteria. La scaletta della serata prevede una divisione degli spazi tra musica e letteratura. Tra l'esecuzione di un brano musicale e l'altro, ci saranno infatti una serie di letture di testi inediti, affidate all'intervento diretto degli scrittori Damiano Provenza e Noemi Storzillo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Musica e letteratura: Nuvibes in concerto al Foyer Café Articoli correlati P.S.S. Organ Trio in concerto al Charity CaféVenerdì 20 febbraio sul palco del Charity Café andrà in scena il trio composto da Davide Pettirossi alla batteria, Lewis Saccocci al piano organo e... Fleurs Du Mal in concerto al Charity CaféI Fleurs Du Mal, saranno in concerto con un set acustico sabato 10 gennaio al Charity Café dove proporranno brani tratti del nuovo Cd "Gumbo": alcuni...