Mulé esplode in diretta | Campagna diffamatoria non esiste indagine

Durante una trasmissione televisiva, un esponente di Forza Italia ha dichiarato che non esiste alcuna indagine in corso e ha accusato una campagna diffamatoria nei suoi confronti. La sua presa di posizione si è concentrata sulla denuncia di una presunta strategia di diffamazione, rifiutando ogni accusa legata a indagini giudiziarie. La questione ha suscitato attenzione sui social e tra gli altri partecipanti allo studio.

Giorgio Mulé, esponente di Forza Italia e voce portante del fronte referendario per il Sì sulla Giustizia, ha esploso in diretta televisiva denunciando una campagna di diffamazione orchestrata. L’ex deputato ha definito l’intera vicenda come un atto malintenzionato volto a macchiare la sua reputazione, affermando con fermezza che non esiste alcuna indagine reale contro di lui. La polemica è scaturita da articoli apparsi recentemente che lasciavano intendere l’esistenza di procedimenti giudiziari inesistenti, innescando una reazione immediata dell’esponente durante una trasmissione su Rete 4. La battaglia contro la gogna mediatica. L’esplosione verbale si è verificata nel corso del programma Quarta, dove il ha preso posizione netta contro quanto accaduto nei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mulé esplode in diretta: “Campagna diffamatoria, non esiste indagine Articoli correlati Marco Panzarasa estraneo ai fatti di Garlasco, le sue legali intervengono contro la "campagna diffamatoria"Il nome di Marco Panzarasa è ricomparso nelle ultime settimane, quando da un video YouTube è emersa la trascrizione di un’intercettazione tra Rita... Referendum, Mulè smaschera Woodcock in diretta: “Lei ha gemelli?”I magistrati, fin dall’inizio della campagna elettorale, si stanno spendendo con enormi forze per il “no” al referendum sulla Giustizia per la... Il libero mercato non esiste: esiste solo l’interesse nazionaleRoma, 10 mar – La notizia di una recente decisione del governo di Pechino sull’industria automobilistica mi ha fatto ripensare a un dialogo tra il...