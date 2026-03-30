Morte Domenico Fico | Attivati super ispettori Ipotesi Regione parte civile

Dopo la morte di un bambino, sono stati attivati nuovi poteri ispettivi in Campania, mai usati prima nella regione. Un rappresentante ha annunciato che si sta valutando anche la possibilità che la Regione possa costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario. Le autorità stanno dunque intervenendo con misure straordinarie per approfondire la vicenda.

“In seguito alla morte del Piccolo Domenico sono stati attivati poteri ispettivi mai utilizzati prima in Campania”. Con queste parole il Presidente della Regione Roberto Fico risponde ai giornalisti che chiedono appunto delle ispezioni all'interno dell'ospedale Monaldi di Napoli. I fatti sono quelli che hanno portato alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo i due anni forse dopo un trapianto di cuore sbagliato. Il presidente della giunta ha anche commentato l'uscita dal piano di rientro della sanità campana, avvenuto il 27 marzo. “Sapevamo che quella poteva essere la data giusta. Un grande merito va fatto anche al lavoro di questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Morte Domenico, Fico: "Attivati super ispettori. Ipotesi Regione parte civile" Articoli correlati Leggi anche: Domenico Caliendo morto a Napoli, Fico: «La Regione potrebbe costituirsi parte civile» Morte Domenico, ispettori a BolzanoSono arrivati in punta di piedi, lontano dalle telecamere, all’ospedale di Bolzano gli ispettori inviati dal ministero della Salute per acquisire i...