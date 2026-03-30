È deceduto il giurista Fabio Roversi Monaco, figura di rilievo nel panorama accademico e culturale. La sua attività si è svolta in un periodo di trasformazioni significative, con Bologna che ha visto sviluppi importanti nel settore della cultura e delle strategie politiche. La città è stata protagonista di un percorso che ha portato alla nascita di istituzioni e iniziative legate al mondo legale e intellettuale.

Ricordatevi chi siete e da dove venite! Negli ultimi anni è stato questo il refrain del giurista Fabio Roversi Monaco (87 anni), scomparso nei giorni scorsi a Bologna, città che ha segnato le strategie europee, anche se pochi lo sanno. Rettore dell’Università dal 1985 al 2000, con la sua Fondazione Carisbo o con il museo Genus Bononiae (che hanno cercato di smantellare) ha messo al centro del suo lavoro la forza creatrice del sapere. E lo ha fatto da una città piccola ma fondata sulla cultura, accessibile e riproducibile dagli appartenenti ad ogni ceto sociale. Tessitore politico, abile disegnatore del contesto urbano, proprio con Genus... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Morte del giurista Fabio Roversi Monaco: Bologna prima del “mortadellificio”, il laboratorio d’Europa, da Liber Paradisus a Berlusconi

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Morte del giurista Fabio Roversi Monaco: Bologna prima del “mortadellificio”, il laboratorio d’Europa, da Liber Paradisus a Berlusconi. La città delle strategie invisibili e della cultura che inventò il potere modernoRicordatevi chi siete e da dove venite! Negli ultimi anni è stato questo il refrain del giurista Fabio Roversi Monaco (87 anni), scomparso nei giorni...

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Chi era Fabio Alberto Roversi Monaco, giurista e uomo di culturaNon solo Rettore e noto giurista, ma anche un sognatore pragmatico, un uomo capace di trasformare il potere in bellezza e di restituire alla sua...