Un nuovo titolo pubblicato in Italia da Coconino Press presenta alcune incongruenze evidenti fin dalle prime pagine. La storia, che ruota attorno a un personaggio chiamato senpai immortale, si sviluppa attraverso temi legati alla ripetizione e alla morte quotidiana. Tuttavia, il modo in cui vengono rappresentati questi elementi solleva dubbi sulla coerenza narrativa e sulla comprensione complessiva dell’opera.

Qualcosa non torna nel nuovo titolo targato DOKU portato in Italia da Coconino Press. Qualcosa non torna, e lo si comprende subito, nell’immediato. Leggendo la trama, sfogliando il titolo, ci imbattiamo in tavole simili, caratterizzate dal medesimo incipit: una ragazzina, la senpai, passeggia accanto alla sua sorridente kohai, tornando a casa da scuola, battendo sempre la stessa via sgombra di esseri umani. A poco a poco ci viene fornito un prologo di ciò che è accaduto lì: un tifone misterioso ha colpito la città e distrutto centinaia di case, edifici, vite. Tutto in-giusto, sì, ma il vero problema sopraggiunge solo in seguito, nel nostro presente: da quel momento in poi, qualcosa sembra essersi incrinato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Morire ogni giorno (e farci l’abitudine): La senpai immortale e l’horror della ripetizione

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