Sul fronte giudiziario riguardante l’ospedale Monaldi di Napoli si sono aggiunte tre nuove richieste di risarcimento. La causa riguarda la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta il 21 febbraio, a seguito di un trapianto di cuore fallito a dicembre. Il legale del minore ha richiesto un risarcimento complessivo di 10 milioni di euro, coinvolgendo anche altri tre bambini deceduti.

Nuovi sviluppi sul fronte giudiziario che coinvolge l’ospedale Monaldi di Napoli. Sono pronte altre tre richieste di risarcimento all’ospedale dove il 21 febbraio è morto il piccolo Domenico Caliendo dopo il fallito trapianto di cuore del 23 dicembre scorso. Per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro. A dare la notizia all’Ansa, confermando voci smentite nei giorni scorsi, è l’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino. Le richieste di ‘componimento bonario’ – spiega – “saranno formulate in relazione alla morte di altri tre bimbi verificatesi al Monaldi, uno dei quali sottoposto a trapianto di cuore, determinate da un’infezione da batterio nosocomiale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Monaldi, il legale del piccolo Domenico: “Chiesto il risarcimento di 10 milioni per altri tre bimbi morti”

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