Mobilità oltre 7 mln di italiani in condizioni di ‘povertà dei trasporti’
Secondo un rapporto recenti, più di sette milioni di italiani si trovano in condizioni di povertà dei trasporti. Questa situazione interessa persone che affrontano difficoltà economiche e mancanza di servizi di mobilità adeguati. La carenza di mezzi pubblici e infrastrutture si combina con le sfide finanziarie, creando un divario tra esigenze di spostamento e disponibilità di risorse.
Oltre 7 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà dei trasporti, si trovano, cioè, stretti tra difficoltà economiche e carenza di servizi. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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