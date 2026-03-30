Mobilità oltre 7 mln di italiani in condizioni di ‘povertà dei trasporti’

Da tv2000.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto recenti, più di sette milioni di italiani si trovano in condizioni di povertà dei trasporti. Questa situazione interessa persone che affrontano difficoltà economiche e mancanza di servizi di mobilità adeguati. La carenza di mezzi pubblici e infrastrutture si combina con le sfide finanziarie, creando un divario tra esigenze di spostamento e disponibilità di risorse.

Oltre 7 milioni di italiani vivono in condizioni di povertà dei trasporti, si trovano, cioè, stretti tra difficoltà economiche e carenza di servizi. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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