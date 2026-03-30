Mobilità ATA 2026 vincoli e deroghe | ecco a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Mileto Gilda Sinatas LIVE Martedì 31 marzo alle 15 | 30

Martedì 31 marzo alle 15:30 si terrà un question time con il rappresentante della Gilda Sinatas, dedicato alla mobilità ATA 2026. È stato comunicato che il termine per presentare le istanze è fissato al 13 aprile, con le operazioni negli uffici periferici che si concluderanno il 21 maggio. La pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno.