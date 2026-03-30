Mobilità ATA 2026 vincoli e deroghe | ecco a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Mileto Gilda Sinatas LIVE Martedì 31 marzo alle 15 | 30
Martedì 31 marzo alle 15:30 si terrà un question time con il rappresentante della Gilda Sinatas, dedicato alla mobilità ATA 2026. È stato comunicato che il termine per presentare le istanze è fissato al 13 aprile, con le operazioni negli uffici periferici che si concluderanno il 21 maggio. La pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno.
Al via anche la mobilità ATA. Ci sarà tempo fino al 13 aprile per inoltrare l’istanza. Le operazioni degli uffici periferici si concluderanno il 21 maggio, mentre la pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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