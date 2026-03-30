Milano sale sul tram e resta incastrata col braccio tra le porte | choc come la salvano

Da liberoquotidiano.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è rimasta incastrata con un braccio tra le porte di un tram mentre saliva, probabilmente all'ultimo momento. L'incidente si è verificato in città, e la donna è stata trascinata circa 50 metri sul selciato prima di essere liberata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza alla persona coinvolta.

Sale sul tram, probabilmente all'ultimo momento, e resta incastrata con un braccio tra le porte del mezzo, venendo trascinata sul selciato per circa 50 metri. Un incubo quello vissuto da una turista filippina di 30 anni a Milano. A salvarla l'intervento di una pattuglia di carabinieri di passaggio. I militari del Nucleo Radiomobile, infatti, hanno assistito alla scena avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo, in via Mazzini, a pochi passi dal Duomo. E appena il tram si è mosso dopo la fermata, col conducente che non si sarebbe accorto di nulla, hanno azionato la sirena per bloccarlo e liberare la donna, che aveva cominciato a urlare per la paura e il dolore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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