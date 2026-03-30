A Milano, lungo la linea 16, una turista è rimasta incastrata nelle porte di un tram mentre cercava di salire. Il mezzo ha ripartito, trascinando la donna per alcuni metri prima che venisse liberata. L’incidente si è verificato nelle vicinanze del Duomo, senza che siano stati riportati danni gravi alla persona coinvolta. La situazione ha causato temporanei disagi al traffico.

Un nuovo episodio spiacevole ha coinvolto la linea 16 di Milano. Vicino al Duomo una turista è rimasta incastrata nelle porte del mezzo mentre tentava di salire, venendo trascinata per diversi metri sulla strada. Una pattuglia dei carabinieri si è accorta immediatamente dell’accaduto, riuscendo a bloccare la corsa del tram e a salvare la donna Non si fermano gli incidenti che vedono protagonisti i tram di Milano. Ieri pomeriggio si è verificato un altro spiacevole episodio che ha coinvolto una turista di origini filippine. Da quanto emerge,la donna è rimasta incastrata tra le porte del mezzo, venendo trascinata per diversi metri. Fortunatamente sul posto si trovava una pattuglia di carabinieri che ha assistito alla scena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, resta incastrata nel tram che riparte: turista salvata

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