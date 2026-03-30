Milan-Vlahovic missione sorpasso | ultimatum di due settimane alla Juve

Il Milan ha iniziato contatti concreti per ingaggiare Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La società rossonera ha dato un termine di due settimane alla Juventus per decidere sulla trattativa. La mossa si inserisce in un’operazione di mercato che avrebbe come obiettivo il rafforzamento dell’attacco e potrebbe influenzare gli equilibri della Serie A. La Juventus non ha ancora confermato la trattativa.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il Milan esce allo scoperto e prepara il colpo del secolo: Dusan Vlahovic. In un ribaltone di mercato che rischia di sconvolgere gli equilibri della Serie A, il club rossonero ha avviato un tentativo serrato per soffiare il centravanti serbo alla Juventus. L’operazione, condotta sotto traccia nelle ultime settimane, è giunta a un punto di non ritorno: l’entourage del calciatore ha fissato una deadline di 14 giorni per decidere il futuro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Articoli correlati Dal Milan alla Juve: arriva al posto di Vlahovic per 25 milioniChi prenderà il posto di Vlahovic? A meno di clamorose sorprese, infatti, il bomber serbo lascerà la Juve alla fine della stagione. Bomba di calciomercato sul Milan: si tenta lo scippo alla Juve per Vlahovic. I dettagliDopo il primo colpo di calciomercato in attacco del Milan che ha chiuso per Kostic, i rossoneri dovranno cercare la prima punta titolare per le...