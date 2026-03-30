Milan piano Goretzka | il tedesco vuole Modric Leão ai saluti?

Il Milan sta valutando diverse operazioni di mercato per la prossima stagione, concentrandosi su acquisti a parametro zero. Tra i nomi circolati ci sono un centrocampista tedesco desideroso di un trasferimento e un calciatore portoghese che potrebbe lasciare la squadra. La strategia riguarda il rafforzamento della linea mediana con giocatori di alto livello, senza interventi sul mercato dei trasferimenti attivi.

Il Milan prepara l’assalto ai parametri zero di lusso per il 20262027, con l’obiettivo di trasformare il centrocampo in un reparto di caratura mondiale. Secondo l’editoriale di Enzo Bucchioni su TMW, il nome caldissimo è quello di Leon Goretzka: il tedesco, 31 anni, è in uscita dal Bayern Monaco e avrebbe manifestato una preferenza netta per la destinazione rossonera rispetto alle lusinghe di Juventus e Napoli. Il suo approdo a Milanello sarebbe però vincolato alla permanenza o all’arrivo di Luka Modric, figura carismatica con cui il tedesco desidera formare una mediana d’esperienza internazionale. Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha già dettato l’agenda alla dirigenza: servono un centravanti “di peso” e un difensore di totale fiducia per blindare il 3-5-2. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Milan, frizioni interne. Ecco cosa vuole Allegri. Modric verso il si. Il punto su Goretzka e CasemiroMilan, i rossoneri stanno preparando il ritorno in campo dopo la sconfitta contro il Parma.

Milan, tra conferenze e mercato: parla Allegri. Leao ai saluti? Ecco il nome in attacco!Nella giornata di oggi, sabato 21 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri.