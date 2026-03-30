Milan | mercato estivo 2026

Mentre la stagione di Serie A è ancora in corso, il Milan si trova a sei punti dall'Inter e cerca di assicurarsi il quarto posto. La società sta lavorando in anticipo per pianificare le operazioni di mercato estivo 2026, definendo le strategie e le possibili acquisizioni in vista della prossima sessione di trasferimenti.

Con la volata di Serie A in pieno svolgimento (Milan a -6 dall’Inter e quarto posto da blindare), la dirigenza rossonera sta già definendo le linee guida per il mercato estivo. Il messaggio emerso dal summit tra Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri è chiaro: la rosa necessita di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: mercato estivo 2026 Articoli correlati Milan: decisione nel mercato estivoMentre la squadra di Massimiliano Allegri è concentrata sulla volata di Serie A, la dirigenza del Milan guarda già con decisione al mercato estivo. Milan: piani per il mercato estivoCon la qualificazione in Champions League ormai blindata e risorse in arrivo, l’AC Milan accelera i piani per il mercato estivo, puntando a... LIVE FURIOSA COUNTDOWN MERCATO! Milan Hello Live Calciomercato