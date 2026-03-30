Oggi è iniziata la votazione per l’MVP di marzo del Milan. Sono tre i giocatori in corsa per il riconoscimento, scelti tra le prestazioni più significative del mese. I tifosi possono esprimere la loro preferenza attraverso il sito ufficiale del club. La decisione finale sarà comunicata nei prossimi giorni.

Tifosi del Milan, da oggi si può votare l'MPV rossonero del mese di Marzo sul sito e sull'app ufficiale del club rossonero. In un mese impegnativo che ha visto i rossoneri impegnati in 4 sfide di campionato, tre vittorie e una sconfitta, sono quattro i giocatori che hanno particolarmente brillato: Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana, Pervis Estupinan e Koni De Winter. Per Pavlovic è stato un mese ai limiti della perfezione: due gol pesanti segnati, uno contro la Cremonese che è valso il successo dello 'Zini' e poi la bellissima rete al volo da fuori area contro il Torino a 'San Siro'. Non solo, anche in difesa si è notata la sua crescita tra letture, aggressività e guida del reparto in assenza di Gabbia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, comincia la votazione per l’MVP di Marzo: ecco tutti i candidati

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