Milan come si stanno comportando i rossoneri in giro per il mondo?

I giocatori del Milan sono tornati dall’impegno con le rispettive nazionali e stanno riprendendo le attività con il club. Durante la pausa internazionale, alcuni elementi hanno subito infortuni o hanno accusato affaticamento, mentre altri sono rimasti in gruppo senza problemi evidenti. La squadra si sta allenando regolarmente e si prepara per le prossime partite di campionato, senza segnalazioni di assenze o difficoltà particolari.

Gioie e dolori dalla pausa per le nazionali, come al solito e forse un po’ di più in casa rossonera. Al di là degli scongiuri necessari ogni volta che i giocatori si uniscono alle proprie rappresentative, in via Aldo Rossi, per il momento, si può tirare un sospiro di sollievo. A pochi giorni dal big match contro il Napoli, è un’ottima notizia. Andiamo a vedere come si stanno comportando i tredici rossoneri in giro per il mondo, convocati per amichevoli internazionali e competizioni giovanili. Maignan e Rabiot. Leader rossoneri ma anche punti di riferimento per lo spogliatoio francese: Mike Maignan e Adrien Rabiot hanno partecipato alle amichevoli contro Brasile e Colombia ed entrambi hanno giocato contro i verdeoro, accomodandosi in panchina nella seconda sfida. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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