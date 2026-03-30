Milan assalto ad André | offerta da 22 milioni al Corinthians

Il Milan ha presentato un’offerta da 22 milioni di euro al club brasiliano per il trasferimento di André Luiz Santos Dias. La società rossonera sembra aver deciso di accelerare sulla trattativa, puntando sul giovane talento come potenziale rinforzo per la squadra. La trattativa tra i due club è in corso, mentre non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad AC Milan. I marchi Ac Milan sono di esclusiva proprietà di AC Milan. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il brasiliano rinuncia al suo 30% per sbloccare l'affare: rossoneri pronti a chiudere per luglio. Il Milan rompe gli indugi per il colpo del futuro e lancia l’assalto definitivo ad André Luiz Santos Dias. Secondo le indiscrezioni raccolte da ESPN Brasil, il club rossonero ha recapitato al Corinthians una seconda offerta ufficiale da 22 milioni di euro complessivi (18 milioni di parte fissa più 4 di bonus) per rilevare il 70% dei diritti economici del centrocampista classe 2006. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, assalto ad André: offerta da 22 milioni al Corinthians Leggi anche: Milan, novità dal Brasile sulla saga André: “Nuova offerta da 22 milioni”. E la risposta del Corinthians … Calciomercato, DS Corinthians: “C’è un’offerta dal Milan per André, ma l’affare non è ancora chiuso”Come anticipato da ESPN, il Milan è vicino ad André, centrocampista brasiliano del Corinthians.