Migranti rieccoci | i giudici annullano per la terza volta il fermo alla Geo Barents Le Ong frignano e esultano e i cocci sono nostri

Per la terza volta, un tribunale ha annullato il provvedimento di fermo nei confronti della nave umanitaria Geo Barents. Le associazioni coinvolte hanno commentato la decisione con entusiasmo, mentre le autorità hanno contestato la sentenza. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra le istituzioni e le organizzazioni non governative riguardo alle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

Migranti, i giudici tornano alla carica e per il governo di decreti e provvedimenti, persino al netto della solenne promozione europea, non c’è tregua. Incassato il bene placet referendario, le toghe in prima linea sul fronte immigratorio sentenziano l’ennesimo diktat e firmano il nuovo capitolo di una saga che sembra non avere fine. E allora l’ultima parola sul tema arriva dalle aule del tribunale di Salerno, dove i giudici hanno deciso di annullare il terzo fermo amministrativo nei confronti della Geo Barents – dichiarandolo illegittimo – disancorando ancora una volta l’imbarcazione di Medici Senza Frontiere. Un altro verdetto che, per chi crede nella certezza del diritto e nella difesa dei confini nazionali, lascia l’amaro in bocca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, rieccoci: i giudici annullano per la terza volta il fermo alla Geo Barents. Le Ong frignano e esultano, e i cocci sono nostri Articoli correlati Migranti, altra sentenza pro Ong: annullato il terzo fermo per la Geo BarentsIl provvedimento giudicato illegittimo: “Spetta alle autorità provare le violazioni”. Leggi anche: Geo Barents, annullato il fermo: la clamorosa decisione dei giudici