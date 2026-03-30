Nel primo bilancio ufficiale, si segnalano 19 vittime e 21 dispersi dopo il naufragio di un’imbarcazione di migranti partita da Sfax, in Tunisia, la mattina del 28 marzo. L’imbarcazione, con 56 persone a bordo, si è capovolta nel mare in tempesta poco dopo aver lasciato la costa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.

È di 19 morti e 21 dispersi il primo bilancio del naufragio di una imbarcazione di migranti partita dal porto tunisino di Sfax la mattina del 28 marzo con 56 persone a bordo e che si è imbattuta nel mare in tempesta non appena allontanatasi dalla costa. È quanto appreso da Mediterranea Saving Humans che domenica mattina è partita da Lampedusa con la barca a vela Safira che si trova in missione dall’isola. “Purtroppo nelle ultime ore abbiamo appreso da fonti locali che la barca partita da Sfax è naufragata a poche miglia dalla costa in acque territoriali nordafricane. Sul posto è intervenuta la Garde Nationale tunisina che ha soccorso e riportato a terra solo 16 sopravvissuti, recuperato 19 corpi senza vita, mentre 21 persone sono ancora disperse”, fa sapere la ong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, Mediterranea: naufragio al largo della Tunisia, 19 morti e 21 dispersi

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