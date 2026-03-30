Midterm 2026 | 300 milioni per deregolamentare l’AI

In vista delle elezioni di metà mandato del novembre 2026, sono stati stanziati circa 300 milioni di euro per promuovere la deregolamentazione dell’intelligenza artificiale. La competizione politica si concentra anche sulla gestione delle norme che riguardano il settore tecnologico, con investimenti significativi destinati a influenzare le future scelte legislative.

La corsa alle elezioni di midterm dell’8 novembre 2026 si sta trasformando in una battaglia finanziaria per il futuro della regolamentazione tecnologica. Le lobby dell’intelligenza artificiale hanno già mobilitato oltre 300 milioni di dollari per influenzare l’esito delle votazioni federali e statali, mirando a candidati favorevoli alla deregolamentazione. Questa massiccia iniezione di capitali non è un evento isolato, ma riflette una strategia coordinata tra i giganti del settore tech e gruppi politici specifici come l’Innovation Council Action. L’obiettivo dichiarato è evitare un mosaico frammentato di leggi statali che potrebbero rallentare l’innovazione, puntando invece su uno standard federale unico che faciliti lo sviluppo tecnologico senza vincoli eccessivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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