Mette in mano cocaina a un acquirente al parco | arrestato

La polizia locale ha arrestato un uomo nel Parco Villeneuve-Sur-Lot con in mano una dose di cocaina destinata a un acquirente. L'episodio si è verificato durante un controllo di routine, quando è stato fermato e trovato in possesso della sostanza stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di spaccio di droga.

Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti al Parco Villeneuve-Sur-Lot da parte della polizia locale.A seguito dell’intensa attività di controllo del territorio e di prevenzione del traffico di sostanze nei parchi cittadini, la polizia locale di San Donà di Piave nella serata di sabato scorso ha arrestato un cittadino albanese, B.R., di 23 anni, sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva alcune dosi di cocaina all’interno del parco. L’uomo, privo di occupazione lavorativa e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato inoltre in possesso di una ingente somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività di spaccio, che si presentava già strutturata e redditizia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Mette in mano cocaina a un acquirente al parco: arrestato Articoli correlati Grosseto: blitz al parco, arrestato per cocainaIl blitz nel cuore di Grosseto: arresto e allontanamento immediato Nel pomeriggio del 13 marzo 2026, la tranquillità del parco di via Podgora è stata... Arrestato 19enne: 41g di erba e cocaina nel parcoUn giovane di diciannove anni, residente a Ravenna e di nazionalità tunisina, è stato arrestato dalla polizia locale nel pomeriggio di lunedì mentre... Catania, maxi sequestro di cocaina: trovati 44 chili in auto, arrestato 30enne