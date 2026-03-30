Venerdì 30 marzo 2026, alle 19:15, le previsioni indicano un tempo stabile al Nord al mattino, con poche variazioni nelle condizioni meteorologiche. La giornata si caratterizza per assenza di piogge e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, con temperature che si mantengono nella media stagionale. Non sono previste precipitazioni significative né variazioni importanti nel corso della giornata.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni lungo l'Arco Alpino e neve oltre 1000 1300 m in serata e nottata precipitazioni che persistono su Alpi Prealpi con Quota neve in progressivo calo a quote collinari al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiato il pomeriggio è stabilita momento tra lazio-abruzzo con neve dei 1500 m entrati nella notte nuvolosità in progressivo aumento con citazioni da isolate a Sparse neve in Appennino fin verso i 1000 e i 1300 metri al sud Al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 30-03-2026 ore 19:15

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Meteo Roma del 19-03-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte...

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