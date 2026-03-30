Durante la settimana di Pasqua, l’Italia ha registrato un'intensa ondata di maltempo, in particolare al Centro-Sud, con forti piogge e nevicate. Un ciclone di origine artica ha attraversato la penisola, portando venti intensi e condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano che questa fase di maltempo continuerà nei prossimi giorni, con possibili ripercussioni sulle attività quotidiane e sui trasporti.

Roma - Settimana di Pasqua segnata da maltempo diffuso soprattutto al Centro-Sud, con venti intensi, temperature in calo e accumuli significativi nelle aree più esposte Un deciso peggioramento delle condizioni meteo è alle porte: un ciclone freddo di origine artica sta raggiungendo l’Italia portando con sé piogge intense, venti forti e nevicate anche a quote collinari. Il fronte perturbato ha già interessato l’arco alpino e nelle prossime ore si estenderà verso il resto della Penisola, segnando l’inizio di una fase instabile destinata a durare fino a giovedì, con effetti residui anche venerdì. Le regioni del Nord Italia resteranno in gran parte ai margini del maltempo più intenso, mentre i fenomeni più significativi si concentreranno sulle aree del Centro adriatico e del Sud, dove sono attesi accumuli rilevanti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo choc: ciclone artico travolge l’Italia tra pioggia e neve

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