Nell’ufficio di una società comunale di Messina situato in via Salandra è stato trovato un proiettile. La società si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Sono in corso indagini per chiarire se si tratti di uno scherzo o di una minaccia reale. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli o eventuali sospetti.

Indagini in corso per capire la motivazione, se scherzo inqualificabile o vera e propria minaccia, è stato ritrovato in un ufficio in via Salandra della Messina Servizi Bene Comune: società comunale che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti. I carabinieri stanno accertando anche attraverso le immagini di videosorveglanza chi abbia lasciato l'oggetto e perché. Da febbraio anche la Messinaservizi è priva del consiglio di amministrazione che si è dimesso per candidarsi alle prossime elezioni amministrative. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina servizi, proiettile scoperto in ufficio

Tutto quello che riguarda Messina servizi

Prato, scoperto ‘racket’ cinese della fila all’Ufficio immigrazioneCi sarebbe un’organizzazione a Prato che gestisce illegalmente la fila degli stranieri che si rivolgono all’Ufficio immigrazione della questura Prato...

Ufficio postale. Arrivano nuovi serviziUn nuovo servizio pensato per semplificare la vita ai cittadini e rispondere alle esigenze di un’economia sempre più orientata all’e-commerce.

L'ufficio comunale distaccato di Staffoli potenzia i serviziDa inizio 2026 i cittadini troveranno risposte nei vari settori del comune a cominciare dai servizi anagrafici, tributari e ambientali senza dover...