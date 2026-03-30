Meridionale Petroli | nessun accordo delocalizzazione bloccata

La Meridionale Petroli ha precisato di non aver stipulato accordi riguardanti la delocalizzazione del deposito di Vibo Marina, respingendo le affermazioni fatte pubblicamente nelle ultime ore. La società ha inoltre affermato che le dichiarazioni diffuse sono prive di fondamento e rappresentano un'errata interpretazione dei fatti. La questione concerne la possibile modifica della sede del deposito, al momento ancora non confermata ufficialmente.

La Meridionale Petroli ha smentito fermamente qualsiasi accordo sulla delocalizzazione del deposito di Vibo Marina, definendo disinformazione le recenti dichiarazioni pubbliche. L’azienda ribadisce che non vi sono impegni presi con l’amministrazione comunale per lo spostamento dell’impianto. Il conflitto nasce da un divario tra quanto annunciato dal sindaco Enzo Romeo e la posizione ufficiale della società energetica. Mentre il primo parlava di un atto di sottomissione e di una concessione ridotta a quattro anni, la compagnia petrolifera nega ogni tipo di patto formale o informale riguardo al trasferimento. L’intera vicenda si gioca su dati concreti: la mancanza di aree idonee, l’assenza di garanzie autorizzative e la non disponibilità di fondi pubblici per un eventuale nuovo sito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meridionale Petroli: nessun accordo, delocalizzazione bloccata Articoli correlati Vibo Valentia, Lega contro il sindaco: tensioni in giunta e polemiche sulla Meridionale Petroli. Rimpasto all’orizzonte.Vibo Valentia, la Lega accusa il sindaco Romeo: tra polemiche sulla Meridionale Petroli e tensioni in giunta Vibo Valentia è al centro di una... Groenlandia, Trump ritira le minacce e annuncia un accordo con la NATO. La Danimarca: “Nessun accordo senza di noi”Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di essere arrivato al “ progetto di un futuro accordo ” sulla Groenlandia dopo alcuni colloqui con... Fuga di gas al Politeama: via Turati bloccata, nessun feritoUna fuga di gas verificatasi stamattina presso il Politeama ha costretto all’interdizione temporanea del traffico e dei pedoni in via Turati.