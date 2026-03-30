mercato juventus deciso il budget da destinare al rinforzo in attacco ecco di quanti soldi si tratta

La società ha stabilito l'importo disponibile per il mercato estivo in vista di un possibile rinforzo nel reparto offensivo. La cifra, destinata all'acquisto di nuovi giocatori, è stata comunicata in sede di pianificazione delle operazioni di mercato. La decisione riguarda esclusivamente le risorse finanziarie dedicate alle trattative di mercato per la sessione estiva.

Mercato Juventus, deciso il budget da destinare al rinforzo in attacco per la sessione di trasferimenti estiva. Ecco di quanto si tratta. La Juve accelera per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Randal Kolo Muani. MERCATO JUVE LIVE Il valore del calciatore ha subito un netto ribasso, attestandosi oggi tra i 30 e i 35 milioni di euro. Si tratta di una cifra che rientra perfettamente nel budget che la società bianconera ha stanziato per l’attacco, stimato tra i 35 e i 45 milioni complessivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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