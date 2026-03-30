Mercatini e fiere di Pasqua 2026 di Napoli al centro storico e al Vomero | elenco di piazze date e orari

A Napoli, la Fiera di Pasqua 2026 si svolge nel centro storico e nel quartiere del Vomero, con mercatini aperti fino al 13 aprile. Le aree coinvolte sono state modificate rispetto alle edizioni passate, portando a una diversa distribuzione degli spazi dedicati agli stand e alle bancarelle. Le piazze coinvolte e gli orari di apertura sono stati comunicati dagli organizzatori.