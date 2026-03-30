Mercatini e fiere di Pasqua 2026 di Napoli al centro storico e al Vomero | elenco di piazze date e orari
A Napoli, la Fiera di Pasqua 2026 si svolge nel centro storico e nel quartiere del Vomero, con mercatini aperti fino al 13 aprile. Le aree coinvolte sono state modificate rispetto alle edizioni passate, portando a una diversa distribuzione degli spazi dedicati agli stand e alle bancarelle. Le piazze coinvolte e gli orari di apertura sono stati comunicati dagli organizzatori.
Parte la Fiera di Pasqua 2026 a Napoli: mercatini fino al 13 aprile al centro storico e al Vomero. Le zone sono cambiate rispetto agli altri anni. I luoghi e gli orari degli stand. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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