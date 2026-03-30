Maxi intervento alla rede idrica su Lungarno Vespucci cambia la viabilità

A partire da martedì 1° aprile, inizieranno nuovi lavori sulla rete idrica nel centro di Firenze, promossi da Publiacqua e finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento coinvolgerà Lungarno Amerigo Vespucci, Piazza Ognissanti e Piazza Goldoni, con modifiche alla viabilità in queste zone durante le operazioni.

Partirà martedì 1° aprile una nuova fase dei lavori sulla rete idrica nel cuore di Firenze. L’intervento, promosso da Publiacqua e finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), interesserà in particolare Lungarno Amerigo Vespucci, Piazza Ognissanti e Piazza Goldoni. L’operazione riguarda il completamento della rete idrica di distribuzione nel tratto compreso tra Piazza Ognissanti e Ponte Vespucci. Il progetto complessivo ha già previsto il rinnovo della condotta di adduzione – una tubazione in acciaio del diametro di 600 millimetri – lungo tutto il Lungarno, attraverso la tecnica del relining. Si tratta di un intervento strategico inserito nella misura M2C4, investimento 4. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Maxi intervento alla rede idrica su Lungarno Vespucci, cambia la viabilità Articoli correlati Firenze, lavori Publiacqua: lungarno Vespucci chiuso per un mese e mezzo. I provvedimenti di viabilitàFIRENZE – Al via una nuova fase dei lavori di Publiacqua che impatteranno non poco sulla viabilità cittadina di Firenze. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Maxi intervento alla rede idrica su Lungarno Vespucci, cambia la viabilità; Maxi intervento alla rede idrica su Lungarno Vespucci cambia la viabilità.