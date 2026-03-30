Maurizio Lupi una vita sempre a galla

Maurizio Lupi ha dichiarato al Corriere della Sera che “non è nel nostro dna galleggiare”, riferendosi alle situazioni attuali. La sua affermazione si inserisce nel contesto di questioni politiche e legali in corso, senza ulteriori dettagli sulle vicende specifiche. Lupi ha scelto di commentare direttamente la propria posizione senza approfondimenti o analisi aggiuntive.

«Non è nel nostro dna galleggiare» dice al Corriere della Sera, a proposito delle attuali difficoltà del governo, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, già coordinatore di Alternativa popolare e prima autorevole esponente di Nuovo centrodestra, Popolo della libertà, Forza Italia, Partito popolare e Democrazia cristiana, due volte ministro (nei governi di Enrico Letta e Matteo Renzi), in parlamento esattamente da un quarto di secolo (entrato nel 2001, è arrivato ormai alla sua sesta legislatura). Inaffondabile. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Maurizio Lupi, una vita sempre a galla Articoli correlati Maurizio Lupi, sindaco ideale in eterna attesa di una coalizioneSessantasei anni di vita pubblica per il dignitoso e orgoglioso figlio di una periferia di Milano. Leggi anche: Presunte mazzette sull’Alta Velocità, tutti assolti dopo 13 anni. Per una vicenda di Rolex Maurizio Lupi si dimise da ministro Aggiornamenti e notizie su Maurizio Lupi Temi più discussi: Gli auguri di Maurizio Lupi per I 50 anni di Radio Radicale (29.03.2026); Lupi: Anche da noi qualche fallo. E quando i toni si alzano i moderati si spaventano; Legge elettorale, la maggioranza davanti al primo test di tenuta; Lupi: Bossi punto di riferimento in politica oltre che un amico. Maurizio Lupi, sindaco ideale in eterna attesa di una coalizionePer raccontare Maurizio Lupi si può partire in tanti modi, ma se si vuole trovare subito un sapore costante in una lunga carriera politica, si può partire tranquillamente dal fratello primogenito, ... ilfoglio.it Maurizio Lupi: «Il fondo del 5 per mille salirà a 610 milioni di euro»L'annuncio del leader di Noi Moderati e presidente dell'Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà va incontro alle richieste della campagna di VITA e di 67 grandi organizzazioni del Terzo settore, ... vita.it Il partito guidato da Maurizio Lupi sottolinea il risultato elettorale . La nota è firmata dal coordinatore regionale Pino Galati e dai consiglieri regionali Riccardo Rosa e Vito Pitaro - facebook.com facebook "Gli italiani hanno avuto paura del cambiamento" A #Mattino5 Maurizio Lupi, Leader di Noi Moderati x.com