Massimo Lovati l’ex avvocato di Andrea Sempio | Sono stato minacciato di morte al telefono
Un ex avvocato è stato vittima di una minaccia di morte telefonica, riferisce di averla considerata poco significativa e di averla già dimenticata. L’incidente si è verificato a Pavia e risale a qualche tempo fa, ma è stato reso noto di recente. Il soggetto coinvolto ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui gli è stato rivolto un avvertimento grave, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.
Pavia, 30 marzo 2026 – "Per me è una cosa insignificante, tant'è che l'avevo già dimenticata". Così l'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, indagato per l' omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta di Pavia, a proposito delle minacce di morte ricevute via telefono e che, ha tenuto a precisare, "risalgono a un mese fa". Il racconto. Lovati, nel confermare quanto andato in onda a Mattino Cinque, ha raccontato che quella mattina si trovava dal suo assicuratore. "Con me c'era la mia assistente e, poiché il mio cellulare continuava a squillare, le ho chiesto di rispondere. L'ho sentita urlare ". Garlasco, spunta un secondo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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