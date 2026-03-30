Massimo Lovati l’ex avvocato di Andrea Sempio | Sono stato minacciato di morte al telefono

Un ex avvocato è stato vittima di una minaccia di morte telefonica, riferisce di averla considerata poco significativa e di averla già dimenticata. L’incidente si è verificato a Pavia e risale a qualche tempo fa, ma è stato reso noto di recente. Il soggetto coinvolto ha raccontato di aver ricevuto una telefonata in cui gli è stato rivolto un avvertimento grave, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.