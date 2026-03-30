Mark Webber complimenta Senna Agius per la vittoria in Moto2 negli Stati Uniti

Senna Agius ha vinto la gara di Moto2 al Gran Premio degli Stati Uniti, conquistando il primo posto in una competizione disputata su pista statunitense. L'evento si è svolto nelle ultime ore e ha visto il giovane pilota ottenere la vittoria davanti agli altri concorrenti. Mark Webber ha commentato pubblicamente la vittoria di Agius, esprimendo i suoi complimenti per il risultato raggiunto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mark Webber ha prontamente complimentato Senna Agius dopo la sua vittoria nel Moto2 al Gran Premio degli Stati Uniti, disputato domenica. Agius, partito dalla quinta posizione sulla griglia, è stato subito coinvolto in un tumulto di eventi che ha reso la gara particolarmente avvincente. Una collisione che ha coinvolto sette piloti ha portato a una bandiera rossa e ha costretto gli organizzatori a ridurre il numero di giri a soli dieci. Nonostante le difficoltà iniziali, Agius ha affrontato una serrata battaglia con Celestino Vietti per conquistare la prima posizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Mark Webber complimenta Senna Agius per la vittoria in Moto2 negli Stati Uniti. Articoli correlati Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... LIVE Moto2, GP USA 2026 in DIRETTA: Senna Agius anticipa Vietti e trionfa ad AustinCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DAVID ALONSO PENALIZZATO: LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA È davvero tutto per questa incredibile gara Moto2. Moto2 Austin: Agius piega Vietti e vince la gara delle cadute. Gonzalez nuovo leader mondialeIncidenti, paura, sorpassi, rimonte: succede di tutto in Moto2 sul Circuit of the Americas.