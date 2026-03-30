Marche non è ancora finita | di nuovo neve e venti di burrasca le zone a rischio

Le Marche affrontano un nuovo peggioramento climatico con nevicate e venti di burrasca che interessano principalmente le zone costiere e le aree interne meridionali. Le previsioni indicano condizioni meteo avverse che si protrarranno nei prossimi giorni, richiedendo cautela e attenzione per le zone a rischio. Le temperature rimangono basse e il vento sostenuto continua a influire sul territorio regionale.

Ancona, 30 marzo 20256 – Le Marche si preparano a vivere un avvio di settimana dal sapore ancora pienamente invernale, con ombrelli aperti, vento sostenuto e un quadro meteorologico che continuerà a richiedere attenzione soprattutto lungo la costa e nelle aree interne meridionali. La protezione civile per la giornata di domani 31 marzo, ha diramato un’allerta meteo gialla per vento. Elettra Lamborghini, il dolore e la gioia: il pianto per la sua cavalla morta e la festa per la laurea della sorellina Lucrezia Il bollettino “Nella giornata di domani – si legge nel bollettino -, la formazione di una depressione sul Basso Tirreno attiverà venti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche, non è ancora finita: di nuovo neve e venti di burrasca, le zone a rischio Articoli correlati Gelicidio e venti di burrasca in Emilia-Romagna, le zone a rischio. Nuova allerta: le previsioni meteoBologna, 8 gennaio 2026 — Il freddo non molla la presa e l’Emilia-Romagna si prepara a giornate delicate, soprattutto sulle strade. Leggi anche: Rischio mareggiate e venti di burrasca, ma anche la neve in collina: scatta l'allerta meteo 'arancione'