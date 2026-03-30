Nel centro di simulazione medica di Palermo, sono stati introdotti manichini avanzati chiamati Albert e Rita, progettati per imitare la respirazione e le funzioni vitali umane. Albert, un manichino maschile, è denominato Einstein, mentre Rita, un simulatore femminile, prende il nome da Levi Montalcini. Questi dispositivi sono utilizzati per addestrare i professionisti sanitari nelle procedure di emergenza e di salvataggio.

Non sono persone, eppure Albert e Rita sembrano respirare. Lui, il fantoccio maschile che porta il nome di Einstein, e lei, il simulatore umano femminile chiamato come la Nobel Levi Montalcini, incarnano la nuova frontiera della formazione medica: manichini ad altissima fedeltà, capaci di riprodurre battito cardiaco, respirazione, contrazioni uterine, perfino pupille miotiche o midriatiche. Su di loro si possono fare prelievi arteriosi e venosi, mettere cateteri, diagnosticare persino diversi tipi di tumore, dal carcinoma mammario ai polipi, fino a definirne lo stadio. Ogni dettaglio anatomico e patologico è replicato con precisione, così che ogni esercitazione possa diventare un'esperienza realistica e completa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Manichini che respirano e partoriscono per insegnare a salvare vite: dentro il Centro simulazione medica di Palermo

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