Il governatore della regione ha illustrato le misure adottate e le risorse allocate per fronteggiare le conseguenze del maltempo. La regione, tra le più vulnerabili ai cambiamenti climatici, ha avviato interventi di prevenzione e risposta. I dati mostrano che, rispetto ad altre aree, ha ottenuto risultati migliori nella gestione degli eventi estremi.

Il governatore ha firmato oggi l'intesa per i ristori del secondo ciclone; in conferenza stampa anche Costarella e i tecnici che hanno spiegato il lavoro sinergico per difesa del suolo, sicurezza e prevenzione La Calabria è una delle regioni più esposte alle criticità dei cambiamenti climatici, ma il lavoro di prevenzione e intervento sugli eventi estremi la vede tra i territori con migliori performance. A dirlo è il governatore calabrese Roberto Occhiuto, che oggi ha fatto il punto su un'azione iniziata molto prima delle ultime violente ondate di maltempo, presentando numeri e attività con una conferenza stampa nella sala Monteleone del consiglio regionale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Maltempo, Occhiuto presenta l'azione e le risorse messe in campo dalla Regione

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