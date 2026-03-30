L'attaccante belga ha annunciato di voler continuare la riabilitazione con il fisioterapista Maesschalck per un periodo indefinito. La situazione attuale è ferma, dopo che lo stesso giocatore ha commentato sui social questa mattina i motivi che lo hanno portato a sottoporsi a un nuovo controllo in Belgio, riprendendo così in patria il percorso di recupero.

Il caso Lukaku è in una fase di stallo. Da una parte le parole dell’attaccante belga che questa mattina sui social ha parlato della situazione, spiegando i motivi che lo hanno spinto a fare un nuovo checkup in Belgio e ha riprendere in patria la riabilitazione. Big Rom ha parlato anche ai tifosi del Napoli, tranquillizzandoli sulla sua fedeltà ai colori azzurri: “ Non potrei mai voltare le spalle al Napoli. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente pronto al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente”. Dall’altra parte però c’è il Napoli che non ha affatto gradito la decisione di Lukaku e ha chiaramente spiegato di non essere disponibile ad accettare che prosegua le terapie in Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku vuole proseguire la riabilitazione con Maesschalck per un periodo di tempo indeterminato

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