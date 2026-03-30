Lukaku vuole proseguire la riabilitazione con Maesschalck per un periodo di tempo indeterminato
L'attaccante belga ha annunciato di voler continuare la riabilitazione con il fisioterapista Maesschalck per un periodo indefinito. La situazione attuale è ferma, dopo che lo stesso giocatore ha commentato sui social questa mattina i motivi che lo hanno portato a sottoporsi a un nuovo controllo in Belgio, riprendendo così in patria il percorso di recupero.
Il caso Lukaku è in una fase di stallo. Da una parte le parole dell’attaccante belga che questa mattina sui social ha parlato della situazione, spiegando i motivi che lo hanno spinto a fare un nuovo checkup in Belgio e ha riprendere in patria la riabilitazione. Big Rom ha parlato anche ai tifosi del Napoli, tranquillizzandoli sulla sua fedeltà ai colori azzurri: “ Non potrei mai voltare le spalle al Napoli. Ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente pronto al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente”. Dall’altra parte però c’è il Napoli che non ha affatto gradito la decisione di Lukaku e ha chiaramente spiegato di non essere disponibile ad accettare che prosegua le terapie in Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Articoli correlati
Leggi anche: De Bruyne tornerà a Napoli nel fine settimana per proseguire la riabilitazione
Concorso INPS, assunzioni a tempo indeterminato con diploma: i requisiti di partecipazioneL’Istituto nazionale della previdenza sociale ha avviato una nuova procedura di reclutamento, pubblicando un concorso per titoli ed esami...