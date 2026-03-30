Lukaku non risponde a nessuno al telefono vorrebbe stare 2-3 settimane in Belgio

Romelu Lukaku non risponde alle chiamate e avrebbe intenzione di trascorrere due o tre settimane in Belgio. La situazione è stata commentata da Sky Sport, con il giornalista Massimo Ugolini che ha fornito aggiornamenti sul caso. Al momento non ci sono ulteriori dettagli ufficiali riguardo alla sua disponibilità o alle ragioni di questa scelta.

Ugolini a Sky Sport: "Per il Napoli dal punto di vista clinico non c'è tutto quest'allarme in merito alle condizioni di Lukaku. Se domani non dovesse tornare, finirebbe fuori rosa" Ni Napoli 14042025 - campionato di calcio serie A Napoli-Empoli foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Romelu Lukaku-Antonio Conte Sky Sport, con Massimo Ugolini, fa il punto sul caso Lukaku. Il giornale sportivo on line belga Sporza ha scritto che Romelu vorrebbe rimanere in Belgio per proseguire la riabilitazione con Maesschalck e non intenderebbe rientrare domani a Castel Volturno. “C’è stato un lungo messaggio di Lukaku sui social, il giocatore ha toccato tanti argomenti, sembra che ci sia la volontà di rimanere in Belgio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lukaku non risponde a nessuno al telefono, vorrebbe stare 2-3 settimane in Belgio Articoli correlati Lando Norris risponde a Verstappen: “Nessuno lo obbliga a stare in F1. Se vuole può ritirarsi”Lando Norris risponde pesantemente a Max Verstappen, che aveva creato la nuova generazione di Formula 1. Napoli, Lukaku rinuncia al Belgio e torna subito a Castel Volturno per lavorareNapoli, 24 marzo 2026 - La sosta per fare spazio alle Nazionali non rientra nei momenti preferiti dai vari club, specialmente quando interrompe...