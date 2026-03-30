Lukaku potrebbe essere escluso dalla squadra del Napoli a causa di una crisi di fiducia con lo staff medico. La situazione si è sviluppata dopo problemi di natura medica che coinvolgono il calciatore, portando a tensioni tra lui e i membri dello staff. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato le decisioni riguardo alla sua presenza in rosa.

Una crisi di fiducia si è aperta tra il calciatore Romelu Lukaku e lo staff medico del Napoli, portando a una potenziale esclusione dalla squadra. Il giocatore ha scelto di rimanere in Belgio per completare il suo recupero sotto la supervisione dei fisioterapisti della nazionale belga, ignorando le richieste del club italiano. La situazione è arrivata a un punto morto dopo che Lukaku, tornato dal servizio internazionale, ha ricevuto il verdetto che non era ancora pronto al ritorno totale. Invece di rientrare immediatamente a Napoli, ha deciso di prolungare il soggiorno all’estero, scatenando l’ira della dirigenza partenopea che minaccia di congelarlo se non torna entro la scadenza fissata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lukaku contro il Napoli: la crisi medica che rischia di escluderlo

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