Lovati l’ex avvocato di Andrea Sempio | Sono stato minacciato di morte al telefono
Un ex avvocato coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato di aver ricevuto una minaccia di morte al telefono. La persona ha affermato di considerare l’episodio “insignificante” e di averlo già dimenticato. La vicenda si è verificata in una località del nord Italia e fa parte di un’inchiesta in corso. La polizia sta analizzando le registrazioni delle telefonate per ulteriori verifiche.
Pavia, 30 marzo 2026 – "Per me è una cosa insignificante, tant'è che l'avevo già dimenticata". Così l'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, indagato per l' omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta di Pavia, a proposito delle minacce di morte ricevute via telefono e che, ha tenuto a precisare, "risalgono a un mese fa". Il racconto. Lovati, nel confermare quanto andato in onda a Mattino Cinque, ha raccontato che quella mattina si trovava dal suo assicuratore. "Con me c'era la mia assistente e, poiché il mio cellulare continuava a squillare, le ho chiesto di rispondere. L'ho sentita urlare ". Garlasco, spunta un secondo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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