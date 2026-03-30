Lovati l’ex avvocato di Andrea Sempio | Sono stato minacciato di morte al telefono

Un ex avvocato coinvolto in un procedimento legale ha dichiarato di aver ricevuto una minaccia di morte al telefono. La persona ha affermato di considerare l’episodio “insignificante” e di averlo già dimenticato. La vicenda si è verificata in una località del nord Italia e fa parte di un’inchiesta in corso. La polizia sta analizzando le registrazioni delle telefonate per ulteriori verifiche.