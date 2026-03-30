L’unico imputato nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli ha passato dieci ore interrogatorio. Durante la permanenza in aula, ha espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità che Manuela potesse incastrarlo usando il DNA. La deposizione di Dassilva rappresenta un momento cruciale nel procedimento giudiziario, che ha subito un’accelerazione dopo questa testimonianza.

Rimini, 30 marzo 2026 – C’è stato un prima e ci sarà un dopo nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli rispetto alla deposizione fiume dell’unico imputato Louis Dassilva. Dassilva il militare, il vicino di casa, l’ex amante. Per la procura, anche l’assassino. Sono uno e mille i volti scandagliati in Corte d’Assise dalle baionettate della procura all’imputato, in una raffica incalzante da centinaia e centinaia di domande a cui il pm Daniele Paci è ricorso per dare forma alla testimonianza chiave del procedimento. Una deposizione fiume di dieci ore e scandita dalla sequela di “non ricordo” e le contestazioni a numerose nuove ricostruzioni rispetto a quanto già reso da Dassilva durante le indagini, a partire dalla notte dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Louis Dassilva sotto torchio per 10 ore: “Temevo che Manuela che mi incastrasse con il Dna”

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