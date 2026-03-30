Lonato | esplosione in armeria 57enne in arresto cardiaco

Nel pomeriggio di ieri a Lonato del Garda si è verificata un’esplosione all’interno di un’armeria. Una cartuccia esplosa ha causato un incendio, provocando il ricovero di un uomo di 57 anni in arresto cardiocircolatorio. Il ferito è stato trasportato urgentemente agli Spedali Civili di Brescia per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un’esplosione ha sconvolto il pomeriggio di Lonato del Garda, nel cuore della provincia bresciana. Una cartuccia esplosa all’interno dell’armeria Piovanelli ha generato un rogo e lasciato un uomo di 57 anni in arresto cardiocircolatorio, trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. La scena si è sviluppata poco prima delle ore 18, con una dinamica violenta che ha coinvolto materiali infiammabili nei locali. Sul posto sono accorsi soccorsi immediati, vigili del fuoco e carabinieri per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause precise dell’accaduto. L’impatto sul territorio e la risposta dei servizi. La gravità dell’incidente è stata immediatamente gestita da un coordinamento rapido tra automedica, auto infermieristica e ambulanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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