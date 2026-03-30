Lo Stato delle Cose Garlasco e la Bisteccheria d’Italia al centro della puntata
Come ogni lunedì, Massimo Giletti torna con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 30 marzo 2026. La nuova puntata si apre, come sempre, con l’intervento di Michele Santoro sulla stretta attualità della politica nazionale e internazionale. A seguire, si tornerà a parlare del delitto di Garlasco: al centro, le indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo, che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell’omicidio di Chiara Poggi. Se fosse così, cambierebbe qualcosa per gli alibi di Alberto Stasi e di Andrea Sempio? In questa ottica torna in primo piano lo scontrino del parcheggio di Vigevano portato in caserma da Sempio: era proprio il suo? Una serie di messaggi tra la madre di Sempio e un vigile di Vigevano fa nascere nuovi dubbi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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