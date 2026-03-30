Come ogni lunedì, Massimo Giletti torna con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 30 marzo 2026. La nuova puntata si apre, come sempre, con l’intervento di Michele Santoro sulla stretta attualità della politica nazionale e internazionale. A seguire, si tornerà a parlare del delitto di Garlasco: al centro, le indiscrezioni sulla perizia dell’anatomopatologa Cattaneo, che potrebbe riscrivere la dinamica e i tempi dell’omicidio di Chiara Poggi. Se fosse così, cambierebbe qualcosa per gli alibi di Alberto Stasi e di Andrea Sempio? In questa ottica torna in primo piano lo scontrino del parcheggio di Vigevano portato in caserma da Sempio: era proprio il suo? Una serie di messaggi tra la madre di Sempio e un vigile di Vigevano fa nascere nuovi dubbi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lo Stato delle Cose, Garlasco e la “Bisteccheria d’Italia” al centro della puntata

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