Nella notte di domenica 29 marzo, i carabinieri di Peschiera del Garda sono intervenuti a bordo di un treno segnalato da un capotreno per una lite tra due uomini. Uno dei due coinvolti, un 29enne, è stato trovato in atteggiamenti violenti e, nonostante fosse sottoposto all’obbligo di restare a casa, si trovava sul treno. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

Entrambi gli individui sono stati inoltre trovati in possesso di hashish, ma la quantita è stat ritenuta congrua all'uso personale e sono stati segnalati alla prefettura Era la notte di domenica 29 marzo, quando i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera del Garda hanno risposto alla richiesta di intervento inoltrata da un capotreno, il quale ha segnalato la violenta colluttazione tra due uomini che stava avvenendo a bordo di un convoglio. Quando i militari sono giunti sul posto, la lite non era ancora con concluse e i due stavano continuando ad azzuffarsi all’interno della carrozza. Non è stato facile separarli, ma alla fine il personale dell'Arma è riuscito a riportare la calma, prima che la situazione potesse degenerare. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Lite sul treno, arrivano i carabinieri e il 29enne finisce in carcere: aveva l'obbligo di restare a casa

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