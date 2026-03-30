Il commissario tecnico della squadra bosniaca ha commentato con ironia la possibile strategia in vista della partita di domani sera contro l’Italia di Rino Gattuso, affermando che in caso di vittoria 1-0 si deciderà di parcheggiare l’autobus davanti alla porta. La sfida dei playoff Mondiali si svolgerà nello stadio di Zenica, dove le condizioni climatiche fredde aggiungono un ulteriore elemento di difficoltà.

Domani sera l’Italia di Rino Gattuso affronterà la Bosnia per la seconda gara dei playoff Mondiali. Una gara che spaventa e non poco, considerando il gelo, non solo metereologico dello stadio dello stadio di Zenica. Il ct della Bosnia Sergej Barbarez ha parlato della sfida in conferenza oggi: “Ci sono tante emozioni per l’ Italia, è molto importante per loro ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante. I giocatori stanno tutti bene meno l’allenatore, che ha perso la voce. Abbiamo avuto tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’ironia del ct della Bosnia: “Se vinciamo 1-0, parcheggiamo l’autobus davanti alla porta”

Bosnia-Italia, Barbarez: "Parcheggeremo un autobus davanti alla porta"Durante la conferenza stampa di vigilia della finale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il ct della Bosnia Sergej Barbarez accende così...

Barbarez scherza su Bosnia Italia: «Se segniamo parcheggiamo l’autobus da una parte, altrimenti dall’altra. Ecco come possiamo battere gli azzurri»di Redazione JuventusNews24Barbarez in conferenza stampa ha parlato anche con ironia della sfida della sua Bosnia contro l’Italia.