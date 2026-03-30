In un clima politico instabile, con alcuni esponenti di governo che hanno lasciato le loro posizioni, si torna a discutere di alcune ipotesi legate a operazioni di intelligence e strategie di sicurezza informatica. Tra le questioni sul tavolo, si parla di un’ipotesi associata a un nome noto nel settore e di un intervento del ministro della Difesa riguardo alle attività cibernetiche.

In un governo che sta perdendo pezzi, con Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi dimissionati e Daniela Santanchè costretta a fare le valigie, c’è chi ritiene che sia il momento giusto per giocare una nuova mano. Guido Crosetto, ministro della Difesa, reduce dalla riforma della sanità militare che ha mandato su tutte le furie l’ Arma dei Carabinieri, sarebbe pronto a calare un’altra carta. E che carta. L’ipotesi di Barbara Caputo alla presidenza del CASD. Secondo Radio Fante, la rete informale che nelle caserme italiane funziona meglio di qualsiasi bollettino ufficiale, il ministro avrebbe in animo di piazzare la professoressa Barbara Caputo alla presidenza del CASD, il Centro Alti Studi per la Difesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’ipotesi Caputo al CASD e la strategia cyber di Crosetto

Articoli correlati

Iran, cyber sicurezza e nuova difesa. La mappa di CrosettoDinanzi a nuove (Iran) e vecchie (Ucraina) emergenze l’Italia si farà trovare pronta, tra conferme parlamentari a indirizzi già tracciati e future...

IA e cooperazione pubblico-privato. La nuova strategia cyber di Trump punta sull’offensivaNell’introduzione firmata dal presidente, la nuova strategia cibernetica dell’amministrazione Trump presenta il dominio digitale come un’estensione...