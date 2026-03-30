L' inchiesta per truffa e peculato la Procura | Soldi per gli eventi in cambio di finanziamenti per la campagna elettorale di Pisano

La Procura ha aperto un'inchiesta per truffa e peculato riguardante presunti finanziamenti ottenuti in cambio di fondi pubblici destinati a quattro eventi natalizi. Le indagini si concentrano su un sistema di carte e associazioni che, secondo gli inquirenti, avrebbe trasformato la gestione degli eventi in un affare privato. Sono coinvolti soldi pubblici e azioni che avrebbero favorito interessi personali.