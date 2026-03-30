L' inchiesta per truffa e peculato la Procura | Soldi per gli eventi in cambio di finanziamenti per la campagna elettorale di Pisano
La Procura ha aperto un'inchiesta per truffa e peculato riguardante presunti finanziamenti ottenuti in cambio di fondi pubblici destinati a quattro eventi natalizi. Le indagini si concentrano su un sistema di carte e associazioni che, secondo gli inquirenti, avrebbe trasformato la gestione degli eventi in un affare privato. Sono coinvolti soldi pubblici e azioni che avrebbero favorito interessi personali.
Un fiume di denaro pubblico, tre eventi natalizi e un sistema di carte e associazioni che, secondo la Procura, avrebbe trasformato la promozione culturale in un affare privato. È questo il quadro che emerge dagli avvisi di garanzia con cui il procuratore Giovanni Di Leo e il pm Elettra Consoli contestano le accuse di truffa aggravata, peculato e finanziamento illecito ai partiti a sei persone: il deputato di Fratelli d’Italia Lillo Pisano; l’amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa; il direttore generale della fondazione Teatro Pirandello, Salvatore Prestia; nonché Calogero Casucci, legale rappresentante... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti e contenuti su L'inchiesta per truffa e peculato la...
L'inchiesta sulla sanità, il boss intercettato: "A Iacolino e Tamajo soldi per la campagna elettorale"La conversazione è riportata nell'informativa depositata nel procedimento che vede Vetro indagato insieme, tra gli altri, al funzionario regionale...
Leggi anche: Quei soldi a Iacolino e Tamajo per la campagna elettorale, le intercettazioni del boss Vetro: "Lui deve fare quello che noi gli chiediamo punto..."
Leggi anche: Corruzione alla Regione, il boss intercettato: "A Iacolino e Tamajo soldi per la campagna elettorale"