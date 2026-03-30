L' era servebot di Jannik Sinner

Jannik Sinner ha iniziato la sua carriera nel 2018, quando perse in tre set contro Ilya Marchenko. Da allora, ha mostrato un progresso continuo nel tennis professionistico, distinguendosi per le sue capacità e il livello raggiunto nel circuito. La sua crescita è stata costante, e fin dai primi anni ha attirato l’attenzione grazie alle sue performance.

Jannik Sinner è molto forte. Cominciamo con questa banalità, evidente fin da quando perdeva nel 2018 in tre set contro Ilya Marchenko: a differenza di tanti prima e dopo di lui, prima o poi, Sinner sarebbe arrivato. Domenica notte Sinner si è preso, battendo Jiri Lehecka in due set, il suo primo Sunshine Double, un’impresa sottovalutata nel tennis contemporaneo, dove i 1000 sono diventati molto più episodici del passato. Finora lo spagnolo aveva messo le tende su Indian Wells e Sinner su Miami, quest’anno l’italiano ha vinto entrambi, e non accadeva dal 2017, quando Roger Federer vinse IW in finale contro Wawrinka (battendo Nadal agli ottavi) e Miami in finale contro Rafa Nadal. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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