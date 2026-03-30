A poche ore dalla ripresa della nuova stagione del GialappaShow, Leonardo Fiaschi ha pubblicamente dichiarato che il programma utilizza le stesse idee comiche e gli stessi personaggi di un suo progetto precedente, affermando che si tratta di suoi contenuti. La sua dichiarazione ha suscitato discussioni sui social network, portando alla ribalta la questione delle somiglianze tra i due format.

A poche ore dal ritorno in onda del GialappaShow con una nuova edizione, Leonardo Fiaschi ha lanciato una provocazione pubblica che ha acceso il dibattito sui social. L’imitatore e comico, noto per il suo lavoro in programmi come Only Fun, ha utilizzato Instagram per esprimere il suo disappunto verso quello che considera un atteggiamento poco leale da parte della produzione del programma della Gialappa’s Band. Il fulcro della polemica riguarda l’imitazione di Jovanotti in chiave cattiva, un personaggio su cui Fiaschi afferma di aver lavorato per mesi insieme ai Panpers, a Belen e agli autori di Only Fun. “Ci siamo inventati un Jovanotti che... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow: “Stesse idee comiche, stessi personaggi… ma sono miei”

Una raccolta di contenuti su Leonardo Fiaschi

Leonardo Fiaschi contro il GialappaShow: “Hanno copiato Jovanotti, era già successo con Cremonini”Leonardo Fiaschi accusa il GialappaShow di aver copiato il suo personaggio del "Jovanotti cattivo", preparato per Only Fun.

Capaci, Ranucci e il SISDE: le stesse bugie, gli stessi segretiRoma, 12 gen – Le piste di Ranucci e del SISDE degli anni ’80 e ’90 sembrano oggi unirsi.

“Ho imparato quali sono i miei limiti, i miei pregi, i miei difetti”: il commovente saluto di Dorothea Wierer“Non avrei mai immaginato di ricevere così tanto affetto da parte delle persone che mi seguono e che seguono il biathlon.