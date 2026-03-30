Lega pronto il ddl per designare Anarchici e antifa come terroristi la proposta di legge sulla scia di Trump e Orban
Una nuova proposta di legge sta per essere presentata in Parlamento, con l’obiettivo di definire come terroristi i gruppi di anarchici e antifa. La proposta si ispira a misure adottate da ex presidenti di altri paesi, come negli Stati Uniti e in alcune nazioni europee. Il ddl prevede specifiche disposizioni per la classificazione e il trattamento di questi gruppi, che verranno inserite nel quadro normativo italiano.
Questa proposta, che sarà depositata in Parlamento, segue quanto già messo in atto da Trump negli Stati Uniti e Orban in Ungheria; essa mira a rafforzare gli strumenti contro il dissenso e "prevenire il rovesciamento del governo" Una proposta di legge che punta a ridefinire il perimetro del r. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti e approfondimenti su Lega pronto il ddl per designare...
Leggi anche: “Gli antifa sono terroristi”: in arrivo la proposta di legge della Lega che copia Trump
Antifa, la Lega propone una legge per dichiararli terroristi come negli Usa, fino a 15 anni di carcereIl deputato della Lega Eugenio Zoffilli ha dichiarato che presenterà una legge per dichiarare il collettivo “Antifa” come un gruppo terrorista.
Leggi anche: L'Italia segue il modello americano: una legge per definire terroristi gli Antifa