Lega pronto il ddl per designare Anarchici e antifa come terroristi la proposta di legge sulla scia di Trump e Orban

Una nuova proposta di legge sta per essere presentata in Parlamento, con l’obiettivo di definire come terroristi i gruppi di anarchici e antifa. La proposta si ispira a misure adottate da ex presidenti di altri paesi, come negli Stati Uniti e in alcune nazioni europee. Il ddl prevede specifiche disposizioni per la classificazione e il trattamento di questi gruppi, che verranno inserite nel quadro normativo italiano.