Questa settimana si sono registrate diverse notizie nel campo della scienza, tra cui il parto di una femmina di capodoglio, la discussione sull'impatto del calore generato dai data center e la scoperta del più recente antenato di una determinata specie. Questi eventi rappresentano alcuni dei principali avvenimenti che hanno attirato l'attenzione degli studiosi e degli appassionati del settore.

Il parto di una femmina di capodoglio, il calore prodotto dai data center, il più recente antenato comune di tutte le scimmie antropomorfe: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025

Una raccolta di contenuti su Le notizie di scienza della settimana

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