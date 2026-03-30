Le nomine di Papa Leone XIV
Recentemente, sono state annunciate alcune nomine di rilievo all’interno della gerarchia ecclesiastica. Tra queste, un arcivescovo è stato nominato come sostituto della Segreteria di Stato, mentre un altro è stato scelto come prefetto della Casa pontificia. Inoltre, un arcivescovo venezuelano è stato designato come nunzio in Italia e nella Repubblica di San Marino.
Papa Leone XIV ha provveduto ad alcune nomine di grande rilievo: l’arcivescovo Paolo Rudelli è il nuovo sostituto della Segreteria di Stato; l’arcivescovo Petar Raji? prefetto della Casa pontificia e l’arcivescovo venezuelano Edgar Peña Parra nunzio in Italia e nella Repubblica di San Marino. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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