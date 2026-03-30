Le nomine di Papa Leone XIV

Recentemente, sono state annunciate alcune nomine di rilievo all’interno della gerarchia ecclesiastica. Tra queste, un arcivescovo è stato nominato come sostituto della Segreteria di Stato, mentre un altro è stato scelto come prefetto della Casa pontificia. Inoltre, un arcivescovo venezuelano è stato designato come nunzio in Italia e nella Repubblica di San Marino.