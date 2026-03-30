Le conferenze di A Compagna | Storia della bandiera di Genova
Martedì 31 marzo 2026 alle 17 si terrà nell’Aula 1B di Stradone di Sant’Agostino la conferenza dedicata alla storia della bandiera di Genova. L’evento, promosso dall’associazione culturale A Compagna, rappresenta il ventitreesimo appuntamento del ciclo di conferenze avviato più di cinquant’anni fa. La manifestazione si svolge nell’ambito delle iniziative programmate per la stagione 2025-2026.
Martedì 31 marzo 2026 alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XXIII appuntamento del ciclo 2025-2026. Giustina Olgiati racconta: “Storia della bandiera di Genova, che (fino a prova contraria) non fu mai venduta”. Ingresso libero. Attraverso l’esame di documenti e testimonianze medievali vengono ricostruiti la storia del culto di san Giorgio e il suo rapporto con Genova, con particolare riferimento all’utilizzo nelle bandiere della città dell’immagine del santo cavaliere e della croce a lui attribuita come simbolo.... 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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